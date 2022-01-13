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1 час назад

Бабкина вспомнила, как выпрыгнула на ходу из "летящего" в Волгу мотоцикла

Певица Надежда Бабкина в беседе с изданием «Караван недели» рассказала, как в молодости тайком взяла покататься отцовский мотоцикл.

Бабкина вспомнила «полет на летящем в Волгу» мотоцикле
Фото: Кадр из программы «Модный приговор»Кадр из программы «Модный приговор»

«Угнала папин мотоцикл, серьезную немецкую машину КS 750, она появилась у отца еще во время войны. Мотоцикл был с коляской. Просто мне захотелось на нем покататься», — вспомнила Бабкина.

Однако перед началом поездки исполнительницу застукал ее младший брат Валерий, который захотел покататься в люльке мотоцикла. Он заявил, что расскажет родителям о поступке Бабкиной, если та не согласится взять его с собой. Спустя некоторое время за певицей погналась милиция. Тогда Бабкина посоветовала брату выпрыгнуть из люльки на ходу и вскоре сама последовала его примеру.

«Я не знала, как остановить мотоцикл, пришлось прыгать следом, а мотоцикл улетел в Волгу. К счастью, его достали, и он продолжил ездить. Но пришлось во всем признаться папе», — рассказала артистка.

Ранее Бабкина рассказала, как выпила и сорвалась с лианы во Вьетнаме.

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