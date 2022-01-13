«Врагов не надо с такими друзьями»: Водонаева высказалась о Коке

Модель Алена Водонаева заявила, что лучше вообще не иметь друзей, чем дружить с такими людьми, как Клава Кока. Таким образом в своем Telegram-канале она осудила исполнительницу за видео в Instagram, на котором телеведущая Ольга Бузова предстала в невыгодном, по мнению Водонаевой, положении.
«Дамы, как мы понимаем из их разговора, направляются в спа-салон. Ну что тут сказать — и врагов не надо с такими друзьями как Клава Кока», — высказалась Водонаева.
Позднее модель также поддержала певца Диму Билана, который также осудил Коку за публикацию видео.
Отметим, что речь идет о видео, на котором Бузова и Кока вместе идут в SPA-салон в Куршавеле. На кадрах ведущая вела себя несколько странно, а певица попросила подругу не «валяться на полу» в ее куртке. По мнению коллег, выложив видео, Кока подставила Бузову.