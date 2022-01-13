«Врагов не надо с такими друзьями»: Водонаева высказалась о Коке

Модель Алена Водонаева заявила, что лучше вообще не иметь друзей, чем дружить с такими людьми, как Клава Кока. Таким образом в своем Telegram-канале она осудила исполнительницу за видео в Instagram, на котором телеведущая Ольга Бузова предстала в невыгодном, по мнению Водонаевой, положении.

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«Дамы, как мы понимаем из их разговора, направляются в спа-салон. Ну что тут сказать — и врагов не надо с такими друзьями как Клава Кока», — высказалась Водонаева.

Позднее модель также поддержала певца Диму Билана, который также осудил Коку за публикацию видео.