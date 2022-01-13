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48 минут назад

Раскрыто имя купившего МакSим элитную квартиру

Неназванные друзья певицы МакSим (Марина Абросимова) рассказали «Комсомольской правде», что ее бывший партнер, бизнесмен Антон Петров оплачивал ее лечение и якобы приобрел для нее элитную квартиру.

Раскрыто имя купившего МакSим элитную квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица попала в больницу с пневмонией в июне прошлого года. Сообщалось, что это, скорее всего, коронавирус, хотя тесты его и не выявили.

13 августа 38-летнюю Абросимову выписали из больницы после почти двух месяцев в искусственной коме.

Собеседники «КП» утверждают, что Петров, отец младшей дочери певицы, оплачивал элитную палату Абросимовой в больнице, а три года назад якобы купил ей квартиру площадью в 500 квадратных метров.

По данным газеты, риелторы оценивают стоимость этой квартиры в 200 млн рублей.

В интервью журналистке Ксении Собчак певица рассказывала, что раньше жила в Царицыно в однокомнатной квартире «с дырами». В последние несколько лет Абросимова вместе с семьей живет в квартире в центре Москвы, певица отмечала, что купила ее на свои деньги. Она подчеркивала, что «не смогла бы быть зависимым человеком материально».

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Антон Петров,Комсомольская правда,
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