Сурикова прокомментировала слухи о госпитализации

Режиссер, народная артистка России Алла Сурикова опровергла сообщения СМИ и Telegram-каналов о своей госпитализации с коронавирусом. О своем самочувствии она рассказала «Интерфаксу».

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«Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр», - сказала режиссер, отвечая на вопрос о заболевании.

Напомним, утром 13 января в СМИ появились сообщения о том, что женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. После окончания филологического факультета Киевского университета работала на украинском телевидении. Она является режиссером фильмов «Человек с бульвара Капуцинов»,«Ищите женщину», а также автором идеи детского телевизионного журнала «Ералаш».