В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
5 минут назад

Алла Сурикова прокомментировала слухи о госпитализации

Режиссер, народная артистка России Алла Сурикова опровергла сообщения СМИ и Telegram-каналов о своей госпитализации с коронавирусом. О своем самочувствии она рассказала «Интерфаксу».

Сурикова прокомментировала слухи о госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр», - сказала режиссер, отвечая на вопрос о заболевании.

Напомним, утром 13 января в СМИ появились сообщения о том, что женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. После окончания филологического факультета Киевского университета работала на украинском телевидении. Она является режиссером фильмов «Человек с бульвара Капуцинов»,«Ищите женщину», а также автором идеи детского телевизионного журнала «Ералаш».

Ранее 12 января народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву провели операцию на желудке. Артисту установили специальную трубку, при помощи которой в его организм будет поступать пища. Предварительно у актера была диагностирована дисфагия - заболевание, при котором пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и ощущения «комка в горле».

Шоу-бизнес,Алла Сурикова,Леонид Куравлев,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители