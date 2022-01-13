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12 минут назад

Вдова Егора Летова издаст неизвестные записи музыканта

Вдова рок-музыканта Егора Летова Наталья Чумакова в Facebook рассказала о том, что в 2022 году может выпустить неизданные записи артиста, считавшиеся утерянными. Речь идет о записях проекта "Посев".

Вдова Егора Летова издаст неизвестные записи музыканта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое", - объяснила она, также представив композицию из альбома "Дождь в казарме".

"Как и многое из "Посевов", это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае - предновогодних, 1983 года", - рассказала Чумакова.

В 2020 году скончался один из основателей группы "Гражданская оборона", музыкант и художник-авангардист Константин Рябинов - соратник Егора Летова по музыкальной сцене, также известный как "Кузя УО".

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