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41 минуту назад

Тяжелобольная бывшая жена Аршавина перестала выходить на связь

Экс-супруга звезды российского футбола Андрея Аршавина Алиса Казьмина перестала выходить на связь и появляться в соцсетях. От знаменитости, страдающей от серьезного недуга, нет новостей с 27 октября 2021 года.

Экс-жена Аршавина перестала выходить на связь
Фото: InstagramInstagram

Казьмина, борющаяся с аутоиммунным некрозом, делилась с поклонниками информацией о своем состоянии на личной странице в Instagram. Однако последнему посту в ее профиле уже почти три месяца — от звезды нет вестей примерно с середины осени, что не на шутку взволновало подписчиков.

«Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей», — писала тогда бывшая пассия Аршавина.

Мать Алисы Наталия Сарычева также не давала комментариев по поводу молчания дочери. Ее последний пост в Instagram датируется 7 июня тогда женщина поздравила своего ребенка с днем рождения.

Фанаты подозревают, что страдающая от тяжелого заболевания бывшая жена Аршавина бесследно исчезла не просто так. Фолловеры склонны предполагать, что состояние Казьминой могло ухудшиться.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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