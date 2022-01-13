Экс-жена Аршавина перестала выходить на связь

Экс-супруга звезды российского футбола Андрея Аршавина Алиса Казьмина перестала выходить на связь и появляться в соцсетях. От знаменитости, страдающей от серьезного недуга, нет новостей с 27 октября 2021 года.

Казьмина, борющаяся с аутоиммунным некрозом, делилась с поклонниками информацией о своем состоянии на личной странице в Instagram. Однако последнему посту в ее профиле уже почти три месяца — от звезды нет вестей примерно с середины осени, что не на шутку взволновало подписчиков.