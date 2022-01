Умерла легендарная рок-певица Ронни Спектор

Вероника Иветт Беннетт родилась 10 августа 1943 года в Нью-Йорке. Она выросла в Восточном Гарлеме и в 1961 году вместе с двумя сестрами основала девичью группу The Ronettes. Коллектив подписал контракт с продюсером Филом Спектором, за которого исполнительница позже вышла замуж. The Ronettes выпустили ряд хитов 1960-х годов, среди которых Be My Baby и Walking in the Rain. Журнал Rolling Stone включил Спектор в свой список «100 величайших певцов и певиц всех времен», где она заняла 69 место, а композиция Be My Baby была внесена в Зал славы рок-н-ролла.