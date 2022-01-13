Умерла легендарная рок-певица Ронни Спектор

В США умерла основательница группы The Ronettes Вероника Иветт Беннетт, более известная под псевдонимом Ронни Спектор. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

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Известно, что Спектор скончалась в среду, 12 января, после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Легендарной американской рок-певице было 78 лет. Других подробностей не приводится.

«Ронни прожила свою жизнь с блеском в глазах, веселым настроением, злым чувством юмора и улыбкой на лице. Она была полна любви и благодарности. Ее радостный голос, игривый характер и волшебное присутствие будут жить во всех, кто знал, слышал или видел ее», — говорится в заявлении семьи артистки.