Дочь Турецкого ответила на травлю из-за аборта

Наталья Турецкая ответила травившим ее в комментариях под постом об аборте пользователям Instagram. В своем блоге дочь основателя и руководителя «Хора Турецкого» и SOPRANO подчеркнула, что каждый человек волен выбирать сам и она никому не навязывает свою точку зрения, передает «Пятый канал».

Фото: Instagram Instagram

Ранее Турецкая сообщила, что сделала аборт, так как на ранней диагностике плода выяснилось, что ребенок родится с синдромом Дауна. Ситуации предшествовали три года лечения от бесплодия и две попытки ЭКО. Турецкая признавалась, что решение сделать аборт далось ей нелегко, но трезво оценив свои силы, пришла к выводу, что так будет лучше.

И все же далеко не все пользователи соцсети поддержали женщину в этом непростом вопросе, а актриса Эвелина Бледанс, воспитывающая мальчика с синдромом Дауна, и вовсе жестко осудила, обвинив ее в попытках «убедить всех в том, что дети с особенностями — мусор, от которого нужно безоговорочно избавляться». Шквал критики привел к тому, что Турецкая закрыла свой аккаунт в Instagram. Однако игнорировать травлю она тоже не стала.

В своих постах и сторис Турецкая отметила, что каждый волен выбирать сам и она никому не навязывает свою точку зрения, а также предложила желающим рассказать, чтобы они сделали в данной ситуации — скрывали до последнего, а затем изобразили бы выкидыш, или же были бы честны с собой и окружающими.

«А может быть нужно было просто ходить дальше и пусть думают, что я беременна? А потом что? Подушку пристегивать вместо живота? Или надо было родить, лишь бы не осудили!?» — написала Турецкая.