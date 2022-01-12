Экс-супруга Аршавина перестала выходить на связь

Подписчики Алисы Аршавиной (Казьминой) заподозрили неладное. Тяжелобольная экс-супруга футболиста пропала из инстаграм. Последний пост она опубликовала в октябре 2021 года.

Фото: Instagram Instagram

В последнем посте, опубликованным Алисой, она написала, что продолжит бороться за свою жизнь и здоровье.

«Хватит, больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас мои подписчики, отчасти благодаря вам и обретаю силы», — заявила она.

После публикации девушка перестала отвечать на комментарии и выходить в сториз. Подписчики Алисы ее потеряли.

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«Алиса, Вы куда пропали?», «Алиса, что у вас там? Как вы себя чувствуйте? Пожалуйста отписывайтесь по возможности подписчикам, не все хейтеры», «Как вы сейчас? Так давно не было публикаций», — задают вопросы в пустоту подписчики экс-избранницы Аршавина.

Проблемы со здоровьем у 39-летней Алисы начались несколько лет назад. Врачи диагностировали у нее редкое аутоиммунное заболевание. У женщины начало разрушаться лицо, она практически полностью лишилась носа.

Напомним, Андрей и Алиса Аршавины развелись в июле 2019 года. Их общая дочь Есения, по решению суда, осталась жить с матерью.