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8 минут назад

Стало известно, как Куравлёв оказался в доме престарелых

Леонид Куравлёв до госпитализации в Коммунарку с вирусной пневмонией проживал в доме престарелых. Именно оттуда его забрала в больницу скорая, сообщает StarHit.

Куравлева увезли в Коммунарку из дома престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актёр жил в частном заведении под названием «Идиллия» в Москве. Туда его поместили дети, которые долго искали учреждение с хорошим уходом, современным оборудованием и реабилитологами. Известно, что после смерти супруги в 2012 году Куравлёв впал в депрессию, замкнулся в себе и оборвал связи с внешним миром. Сын и дочь, поняв, что не справляются с ним, обратились к специалистам.

Куравлёв поступил к нам летом, то есть, примерно полгода назад. Как я поняла, именно с последствиями своего горевания после смерти жены. В апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности без неё жить. Он лежал, не ходил совсем, вообще перестал общаться с людьми. Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал. И постепенно этого удалось добиться, — рассказали изданию в доме престарелых, где находился артист.

Ранее сообщалось, что врачи неоднозначно отзываются о состоянии госпитализированного в Коммунарку 85-летнего Леонида Куравлёва. Медиков настораживают его реакции.
Шоу-бизнес,Леонид Куравлев,StarHit,
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