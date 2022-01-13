Куравлева увезли в Коммунарку из дома престарелых

Куравлёв поступил к нам летом, то есть, примерно полгода назад. Как я поняла, именно с последствиями своего горевания после смерти жены. В апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности без неё жить. Он лежал, не ходил совсем, вообще перестал общаться с людьми. Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал. И постепенно этого удалось добиться, — рассказали изданию в доме престарелых, где находился артист.