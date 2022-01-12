Экс-супруг МакSим купил ей квартиру за 200 млн рублей

Экс-супруг певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, купил ей квартиру в московском элитном комплексе «Триумф Палас» за 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в «Комсомольской правде» со ссылкой на собственные источники.

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Сама артистка в интервью утверждала, что приобрела жилье самостоятельно, заработав на него благодаря своей успешной карьере. Промоутер Алина Красная прокомментировала это заявление, отметив, что в последние годы заработки МакSим стали скромнее, и покупка квартиры в «Триумф Паласе» своими силами в ее случае маловероятна.

Друзья артистки утверждают, что бывший муж Максимовой, бизнесмен Антон Петров, также оплатил ей элитную палату в московской больнице, когда певица боролась с ковидом. Болезнь артистки протекала тяжело, какое-то время она провела в реанимации и проходила реабилитацию после выздоровления.

Сама МакSим отмечает, что у нее есть богатый жених, имя которого она не может раскрывать.

«Мой мужчина состоятелен, но я никогда не смогла бы жить за чужой счет», — заявила певица журналистам.

Инсайдеры утверждают, что это неправда и у Максимовой нет нового бойфренда.

По словам артистки, белый автомобиль Maybach с личным водителем — это тоже подарок неизвестного любовника. Однако источники издания опровергли эту информацию. По их данным, иномарка также является подарком Петрова, который пытался таким образом загладить вину за свою измену.

В ноябре 2021 года МакSим впервые вышла на сцену после продолжительной болезни, в ходе которой ее на некоторое время вводили в состояние медикаментозного сна. Артистка стала специальным гостем мероприятия по случаю 25-летия телеканала «Муз-ТВ».