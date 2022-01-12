В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Экс-супруг МакSим купил певице квартиру в Москве за 200 миллионов рублей

Экс-супруг певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, купил ей квартиру в московском элитном комплексе «Триумф Палас» за 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в «Комсомольской правде» со ссылкой на собственные источники.

Экс-супруг МакSим купил ей квартиру за 200 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Сама артистка в интервью утверждала, что приобрела жилье самостоятельно, заработав на него благодаря своей успешной карьере. Промоутер Алина Красная прокомментировала это заявление, отметив, что в последние годы заработки МакSим стали скромнее, и покупка квартиры в «Триумф Паласе» своими силами в ее случае маловероятна.

Друзья артистки утверждают, что бывший муж Максимовой, бизнесмен Антон Петров, также оплатил ей элитную палату в московской больнице, когда певица боролась с ковидом. Болезнь артистки протекала тяжело, какое-то время она провела в реанимации и проходила реабилитацию после выздоровления.

Сама МакSим отмечает, что у нее есть богатый жених, имя которого она не может раскрывать.

«Мой мужчина состоятелен, но я никогда не смогла бы жить за чужой счет», — заявила певица журналистам.

Инсайдеры утверждают, что это неправда и у Максимовой нет нового бойфренда.

По словам артистки, белый автомобиль Maybach с личным водителем — это тоже подарок неизвестного любовника. Однако источники издания опровергли эту информацию. По их данным, иномарка также является подарком Петрова, который пытался таким образом загладить вину за свою измену.

В ноябре 2021 года МакSим впервые вышла на сцену после продолжительной болезни, в ходе которой ее на некоторое время вводили в состояние медикаментозного сна. Артистка стала специальным гостем мероприятия по случаю 25-летия телеканала «Муз-ТВ».

Последние новости
Шоу-бизнес,Марина Максимова,Антон Петров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители