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1 час назад

Куравлев два года отказывался выходить из дома

Артист Леонид Куравлев не выходил из дома последние два года. Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Известия» рассказала соседка народного артиста РСФСР.

Куравлев два года отказывался выходить из дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я ничего о нем не знаю, потому что он уже года два не выходит из дома. Он лежачий, совсем», — сказала женщина.

Ухаживает за ним, по словам соседки, его дочь, которая «иногда выходит» в магазин. Она добавила, что с семьей Куравлева она не общается, а двери гостям они не открывают.

Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. До госпитализации Куравлев плохо себя чувствовал из-за низкого давления — в августе 2021 года он вызывал скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте и в больницу он ехать отказался.

Ранее стало известно, что в больнице артист перенес экстренную операцию на желудке. Уточняется, что у Куравлева диагностировали дисфагию - заболевание, при котором пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и ощущения «комка в горле».

Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок.

Шоу-бизнес,Леонид Куравлев,газета "Известия",
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