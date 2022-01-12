Элитные апартаменты и Майбах: кто содержит МакSим после комы

Для МакSим год выдался ужасно сложным. Она держалась на волоске от смерти и дважды пережила остановку сердца. Вся страна молилась за любимую артистку. Но звезда восстала и даже выпустила песню. В СМИ выяснили, за чей счет сейчас шикует певица.

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«Сейчас артистка живет вместе с дочерями в роскошных апартаментах площадью 500 квадратных метров в элитном комплексе «Триумф палас» в центре Москвы», – пишет «Экспресс газета».

Источник утверждает, что дорогую недвижимость артистке подарил бывший возлюбленный Антон Петров.

По данным «Экспресс газеты» экс-избранник в принципе обеспечивает звезду и ее детей. Но на интервью Ксении Собчак МакSим утверждала, что на богатую жизнь накопила сама концертами и альбомами. Многие в это не верят, ведь пик популярности был у звезды в начале 2000-х.

Ходят слухи, что у певицы есть новый обеспеченный спутник жизни. Она намекала – любимый в том числе помог ей справиться со сложным восстановлением после комы.

Ездит Максимова на «Майбахе», который стоит не меньше 10 миллионов. В «Экспресс газете» уверены, машину подарил новый бойфренд или же опять Петров.

«Говорят, что подобными подарками Петров хочет загладить свою вину за измену», – подчеркивает источник.