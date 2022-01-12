Элитные апартаменты и Майбах: кто содержит МакSим после комы

Для МакSим год выдался ужасно сложным. Она держалась на волоске от смерти и дважды пережила остановку сердца. Вся страна молилась за любимую артистку. Но звезда восстала и даже выпустила песню. В СМИ выяснили, за чей счет сейчас шикует певица.
«Сейчас артистка живет вместе с дочерями в роскошных апартаментах площадью 500 квадратных метров в элитном комплексе «Триумф палас» в центре Москвы», – пишет «Экспресс газета».
Источник утверждает, что дорогую недвижимость артистке подарил бывший возлюбленный Антон Петров.
По данным «Экспресс газеты» экс-избранник в принципе обеспечивает звезду и ее детей. Но на интервью Ксении Собчак МакSим утверждала, что на богатую жизнь накопила сама концертами и альбомами. Многие в это не верят, ведь пик популярности был у звезды в начале 2000-х.
Ходят слухи, что у певицы есть новый обеспеченный спутник жизни. Она намекала – любимый в том числе помог ей справиться со сложным восстановлением после комы.
Ездит Максимова на «Майбахе», который стоит не меньше 10 миллионов. В «Экспресс газете» уверены, машину подарил новый бойфренд или же опять Петров.
«Говорят, что подобными подарками Петров хочет загладить свою вину за измену», – подчеркивает источник.
Не лучшее время переживает и Елена Проклова. После скандала с харассментом она слегла в больницу. «ФедералПресс» писал, как себя чувствует актриса. Ее пронзил инсульт.