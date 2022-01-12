Проклова рассказала о самочувствии после инсульта

Народная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, как себя чувствует после инсульта. По словам актрисы, ее состояние стало лучше, в настоящее время она проходит терапию, сообщает РИА Новости.

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Накануне продюсер и актер Леонид Дзюник заявлял, что Проклову перевели из реанимации в палату и за ней будут наблюдать на протяжении нескольких недель. Актер Руслан Банковский в свою очередь подтвердил эту информацию, уточнив, что она находится в отдельной палате отделения нейрохирургии.

"Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо", - рассказала сама Проклова.

Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".