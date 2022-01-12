Умер журналист Михаил Зеленский

Известный российский телеведущий Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет, сообщает телеканал «Звезда».

Данную информацию распространил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook. «Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — говорится в сообщении. Что стало причиной смерти — неизвестно. Однако Ефимович сообщил, что она наступила скоропостижно.

По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», ведущий скончался во время отдыха в Доминикане. По данным издания Starhit.ru, Зеленский оказался в местной больнице, но врачи не смогли спасти его. Как пишет Baza, по предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Зеленский был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура». Кроме того, он являлся обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».