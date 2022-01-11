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56 минут назад

Бледанс возмутил аборт дочери Турецкого

Актрису Эвелину Бледанс возмутил поступок дочери Михаила Турецкого Натальи, прервавшей беременность из-за диагноза нерожденного ребенка.

Бледанс возмутил аборт дочери Турецкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментарии «Стархиту» Бледанс, воспитывающая сына Семена с синдромом Дауна, заявила, что в отличие от многочисленных подписчиков Натальи Турецкой в Instagram, не считает ее «ни героем, ни молодцом».

«Она пошагово показывает, как три года ждала беременности — и тут такое! И ведь даже мысли у нее я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро», - возмутилась Бледанс.

По ее словам, Наталья на протяжении «нескольких постов и десятков сторис» пыталась убедить аудиторию, «что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь».

По мнению актрисы, Наталье не следовало делиться подробностями личной жизни, которые, помимо всего прочего, могут травмировать ее детей.

Прошлой осенью Наталья Турецкая рассказала, что ей после долгих попыток удалось забеременеть с помощью ЭКО. В начале этого года она сообщила, что нерожденному малышу диагностировали синдром Дауна. Турецкая, уже воспитывающая двоих детей, приняла решение прервать беременность.

Шоу-бизнес,Наталья Турецкая,Михаил Турецкий,Эвелина Бледанс,StarHit,
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