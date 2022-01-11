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58 минут назад

Садальский рассказал о проблемах Малахова со здоровьем

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у телеведущего Андрея Малахова. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ведущий «работает просто на разрыв» и пьет таблетки, поскольку без них журналисту трудно уснуть.

Садальский рассказал о проблемах Малахова со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Садальский признался, что «бесконечное уважение» в шоу-бизнесе у него вызывают лишь два человека — Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. Несмотря на критику, которая периодически звучит в адрес его друга, актер назвал Малахова порядочным человеком и хорошим парнем.

«Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья», — заявил Садальский.

Напомним, что 11 января Андрей Малахов празднует своего 50-летие. Ранее супруга Ильи Резника Ирина предложила Малахову «уйти из грязи» и покинуть место ведущего ток-шоу «Прямой эфир». По ее мнению, он должен осознать, что для него настало «время покаяния и раздумий».

Шоу-бизнес,Илья Резник,Станислав Садальский,Андрей Малахов,Дмитрий Нагиев,
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