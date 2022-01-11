Лоза смог отсудить свое поместье в Подмосковье

Музыкант Юрий Лоза смог доказать, что его поместье в Истринском районе Подмосковья построено на законных основаниях. Как сообщает «МК», несколько лет композитор судился с недобросовестным застройщиком, поскольку у земли общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров обнаружилось сразу несколько владельцев.

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Спустя несколько лет судебных тяжб свою правоту Лозе удалось доказать лишь частично: признать собственностью артиста кусок в 857 квадратных метров суд отказался — этот участок находится в лесу и не подлежит передаче в частные руки. По этой причине границы участка Лозе все же придется изменить.

Напомним, что в октябре на российского баскетболиста Виталия Фридзона подали заявление в полицию из-за «кражи» мебели. Спортсмен решил приобрести коттедж на Рублевке, однако не смог выяснить с продавцом, останется ли в нем внутреннее убранство общей стоимостью в 3 млн рублей.