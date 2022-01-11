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51 минуту назад

Проклова раскрыла свой диагноз

Актриса Елена Проклова рассказала, что перенесла «наилучший вариант инсульта» - у нее не нарушены ни двигательные функции, ни умственные. Об этом сообщает «Газета.ру».

Проклова раскрыла свой диагноз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О госпитализации 68-летней Прокловой стало известно 10 января. Сообщалось, что она обратилась к врачам с головокружением и повышенным давлением.

«У меня все нормально <…>. У меня наилучший вариант инсульта: не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, поврежден мозжечок, а это вестибулярный аппарат», - отметила она.

По словам актрисы, ее все время тошнит, «кружит, мотает из стороны в сторону».

Проклова выразила надежду, что к концу февраля сможет вернуться к привычной жизни.

«Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали», - отметила она.

В комментарии «Известиям» актриса https://t.me/izvestia/73746 заявила, что врачи выводят ее из критического состояния.

«Я думаю что все будет нормально. Самое главное, что не повреждены ни двигательные способности, ни интеллектуальные, уже повторила все свои роли», - подчеркнула она.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,газета "Известия",
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