Беспорядки в Казахстане довели Алибасова до слез

«Это вся моя жизнь. Я и музыкантом известным стал в Казахстане. Для меня это больше, чем родина. Для меня Казахстан — это мои мама и папа, моя молодость и юность, первая любовь, мои друзья и все мои девушки, которых не пересчитать. Это самое лучшее время моей биографии и судьбы, я так думаю», — сказал Алибасов.