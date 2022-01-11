Беспорядки в Казахстане довели Алибасова до слез

Продюсер Бари Алибасов, который родился в городе Чарск в Семипалатинской области Казахстана, признался, что плачет из-за событий на родине. Об этом он заявил в беседе с «Пятым каналом».
«Это вся моя жизнь. Я и музыкантом известным стал в Казахстане. Для меня это больше, чем родина. Для меня Казахстан — это мои мама и папа, моя молодость и юность, первая любовь, мои друзья и все мои девушки, которых не пересчитать. Это самое лучшее время моей биографии и судьбы, я так думаю», — сказал Алибасов.
Продюсер подчеркнул, что у него были хорошие отношения с экс-главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также признался, что дни беспорядков были очень страшными для него.
«Слава богу, что сейчас все восстановилось. Хочу пожелать казахстанцам, чтобы их жизнь была счастливой. Они этого заслуживают. И как лучшие соседи России, как лучшие друзья русских», — отметил продюсер.
Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.
В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.
Позднее Токаев объявил антитеррористическую операцию. Глава государства обратился к странам ОДКБ за помощью и в Казахстан были отправлены миротворческие корпусы, в том числе и из России, которые все еще остаются там.