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1 час назад

Барановская отреагировала на слухи о сексе с Лепсом

Телеведущая Юлия Барановская в разговоре с NEWS.ru опровергла слухи о романе с певцом Григорием Лепсом, который недавно развёлся со второй женой Анной Шаплыковой. Ранее певица Милена Дейнега заявила, что брак исполнителя рухнул из-за того, что он переспал с Барановской.

Барановская отреагировала на слухи о сексе с Лепсом
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Ну пускай, звоните певице этой, ещё кому-то звоните, мне-то что звоните? — сказала Барановская.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году в ночном клубе. Тогда будущая супруга артиста была танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. В 2002 году у пары родилась дочь Ева, в 2007 году на свет появилась дочь Николь, а в 2010-м — мальчик Иван. Артист развёлся с Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Инициатором разрыва отношений стала супруга исполнителя. После начала бракоразводного процесса Лепс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем, артист перенёс гипертонический криз.

Позже певица Милена Дейнега заявила журналистам «Экспресс Газеты», что брак Лепса будто бы распался из-за его измены с телеведущей Юлией Барановской.

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