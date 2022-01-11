Барановская отреагировала на слухи о сексе с Лепсом

Телеведущая Юлия Барановская в разговоре с NEWS.ru опровергла слухи о романе с певцом Григорием Лепсом , который недавно развёлся со второй женой Анной Шаплыковой. Ранее певица Милена Дейнега заявила, что брак исполнителя рухнул из-за того, что он переспал с Барановской.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году в ночном клубе. Тогда будущая супруга артиста была танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. В 2002 году у пары родилась дочь Ева, в 2007 году на свет появилась дочь Николь, а в 2010-м — мальчик Иван. Артист развёлся с Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Инициатором разрыва отношений стала супруга исполнителя. После начала бракоразводного процесса Лепс рассказал фанатам о проблемах со здоровьем, артист перенёс гипертонический криз.