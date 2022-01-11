Продюсер рассказал о состоянии Прокловой после инсульта

Актриса Елена Проклова находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Как рассказал РИА Новости продюсер и актер Леонид Дзюник, после инсульта она оказалась в реанимации, однако сейчас актриса уже переведена в обычную палату.

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Напомним, что 10 января Проклову госпитализировали в Москве. Согласно сообщениям СМИ, женщина попала в больницу с головокружением и повышенным давлением, а врачи диагностировали у нее инсульт. Сама артистка впоследствии подтвердила сообщения о том, что она находится в реанимации в одной из московских клиник.