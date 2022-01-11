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23 минуты назад

Продюсер рассказал о состоянии Прокловой после инсульта

Актриса Елена Проклова находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Как рассказал РИА Новости продюсер и актер Леонид Дзюник, после инсульта она оказалась в реанимации, однако сейчас актриса уже переведена в обычную палату.

Продюсер рассказал о состоянии Прокловой после инсульта
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что 10 января Проклову госпитализировали в Москве. Согласно сообщениям СМИ, женщина попала в больницу с головокружением и повышенным давлением, а врачи диагностировали у нее инсульт. Сама артистка впоследствии подтвердила сообщения о том, что она находится в реанимации в одной из московских клиник.

Как рассказал народный артист РФ Борис Щербаков, у Прокловой случилось «что-то с мозжечком». Ее супругу удалось пристроить женщину в хорошую больницу и уже через неделю, по словам Щербакова, знаменитую артистку должны выписать.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,Борис Щербаков,
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