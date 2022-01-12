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53 минуты назад

Таможенники задержали Павла Мамаева и его невесту в московском аэропорту

Футболист Павел Мамаев и его невеста Надежда Санько провели отдых в Дубае. По прилете в Россию их ждал неприятный сюрприз в виде задержания на таможне.

Мамаева и его невесту задержали в московском аэропорту
Фото: instagram.com / @nadihopeinstagram.com / @nadihope

Новость о произошедшем сообщила сама Санько на своей странице в соцсети Instagram. Она опубликовала Stories со снимком из столичного аэропорта. На ней запечатлены сотрудники таможенной службы, которые оформляют какие-то документы. Сейчас публикацию нельзя посмотреть, так как она удалена.

«Таможня дает (нет) добро», — написала невеста спортсмена.

Согласно информации СМИ, проблема может заключаться в кольце Graff, купленным Мамаевым в честь помолвки. Стоимость ювелирного украшения превышает 10 миллионов рублей, а значит требует декларации при пересечении границы.

Если вина туристов будет доказана, то им назначат крупный штраф. В качестве наказания также предусмотрен административный срок. Для проведения экспертизы таможенникам предстоит на время изъять кольцо.

Мамаев ушел к новой возлюбленной от своей супруги Аланы. Их развод сопровождался громким скандалом, который не утихает до сих пор. Пара ругается из-за имущества и алиментов, размер которых не устраивает бывшую жену футболиста.

Шоу-бизнес,Павел Мамаев,Федеральная таможенная служба,
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