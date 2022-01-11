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25 минут назад

Щербаков раскрыл подробности о состоянии Прокловой

Народный артист РФ Борис Щербаков рассказал о состоянии актрисы Елены Прокловой. Как сообщает «Звезда», сейчас ее уже перевели из реанимации в нейрохирургию, состояние актрисы значительно улучшилось.

Актер объяснил, что недавно разговаривал с ее бывшим супругом Андреем Тришиным, которому удалось устроить Проклову в хорошее медицинское учреждение.

«Что-то у нее там с мозжечком. С Андрюшей я разговаривал, с ее мужем...Сейчас уже получше. Он устроил ее в хорошую клинику. Ее перевели из реанимации в нейрохирургию. Я думаю, где-то через неделю ее уже выпишут. Ничего страшного там нет», - рассказал он.

Напомним, что 10 января Проклову госпитализировали в Москве. Согласно сообщениям СМИ, женщина попала в больницу с головокружением и повышенным давлением, а врачи диагностировали у нее инсульт. Сама артистка впоследствии подтвердила сообщения о том, что она находится в реанимации в одной из московских клиник.

Шоу-бизнес,Видео,Андрей Тришин,Елена Проклова,Борис Щербаков,
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