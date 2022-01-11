Щербаков раскрыл подробности о состоянии Прокловой

«Что-то у нее там с мозжечком. С Андрюшей я разговаривал, с ее мужем...Сейчас уже получше. Он устроил ее в хорошую клинику. Ее перевели из реанимации в нейрохирургию. Я думаю, где-то через неделю ее уже выпишут. Ничего страшного там нет», - рассказал он.