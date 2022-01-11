Друг Куравлева рассказал о состоянии артиста до госпитализации

«Мы с ним давно общались. Он же закрылся для общения. Дома всё время, нигде не бывает. Я звонил Нине Павловне Гребешковой, но она тоже ничего не знает. Как мне сказали друзья, у него подозрения на корону, но не подтверждённый тест, просто температура», — рассказал Инин.