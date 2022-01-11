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21 минуту назад

Друг Куравлева рассказал о состоянии артиста до госпитализации

Кинодраматург Аркадий Инин рассказал, что госпитализированный в реанимацию больницы в Коммунарке Леонид Куравлев последнее время полностью закрылся от людей. В беседе с «Абзацем» он заявил, что, по словам друзей, у него лишь подозрения на COVID-19.

Друг Куравлева рассказал о состоянии артиста до госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с ним давно общались. Он же закрылся для общения. Дома всё время, нигде не бывает. Я звонил Нине Павловне Гребешковой, но она тоже ничего не знает. Как мне сказали друзья, у него подозрения на корону, но не подтверждённый тест, просто температура», — рассказал Инин.

Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат. До госпитализации Куравлев плохо себя чувствовал из-за низкого давления — в августе 2021 года он вызывал скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте, в больницу он ехать отказался.

Шоу-бизнес,Аркадий Инин,Леонид Куравлев,
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