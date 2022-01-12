Дочь Михаила Турецкого сделала аборт после процедуры ЭКО

«Биопсия все подтвердила. Инвазивный метод не врет. Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что подобное может коснуться нашей семьи, ведь вероятность была настолько ничтожна», - заявила наследница Турецкого.

Наталья отметила, что все поступки совершает, исходя из логики, и принятое ей решение не было спонтанным. «Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Я никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю, и не будут рубить с плеча. Это не убийство, а спасение», - отметила Турецкая.