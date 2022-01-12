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34 минуты назад

Дочь Михаила Турецкого сделала аборт после процедуры ЭКО

Дочь Музыканта Михаила Турецкого, Наталья Турецкая, сделала аборт после процедуры искусственного оплодотворения. Об этом женщина рассказала в своем профиле «Инстаграм».

Дочь Михаила Турецкого сделала аборт после процедуры ЭКО
Фото: Ovideo.ruOvideo.ru

Наталья призналась, что ее беременность проходила хорошо, но врачи диагностировали у ее ребенка синдром Дауна.

«Биопсия все подтвердила. Инвазивный метод не врет. Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что подобное может коснуться нашей семьи, ведь вероятность была настолько ничтожна», - заявила наследница Турецкого.

Наталья отметила, что все поступки совершает, исходя из логики, и принятое ей решение не было спонтанным. «Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Я никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю, и не будут рубить с плеча. Это не убийство, а спасение», - отметила Турецкая.

Шоу-бизнес,Наталья Турецкая,Михаил Турецкий,
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