В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
36 минут назад

Дочь Елены Прокловой выдала главный секрет больной матери

Не успели фанаты отойти после новости о госпитализации Елены Прокловой, как оказалось, что актриса долгие годы скрывала тайного мужа. В СМИ пишут, что дочь больной случайно проболталась и выдала личную жизнь матери.

«Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже в Москве вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать», – говорит дочь Прокловой «Московскому комсомольцу».

Наследница утверждает, что инсульт матери не был внезапным и неожиданным. Актриса почувствовала себя плохо еще в Петербурге. Ей поставили гипертонический криз. В Москве она уже сама вызвала скорую и легла на обследование. Но деталей девушка не знает, они живут в разных домах, а вот МУЖ Прокловой, говорит она, наверняка в курсе. Интересно…

Как отмечает «Комсомольская правда», последний раз Проклова была замужем за Андреем Тришиным. Но они развелись в 2015. Больше об ухажерах актрисы известно не было.

Ранее Проклова на всю страну заявила, что известный режиссер домогался до нее в юном возрасте. В медиа затрубили, что обидчиком был покойный Олег Табаков.

Шоу-бизнес,Видео,Андрей Тришин,Елена Проклова,Олег Табаков,Комсомольская правда,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители