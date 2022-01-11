Не успели фанаты отойти после новости о госпитализации Елены Прокловой, как оказалось, что актриса долгие годы скрывала тайного мужа. В СМИ пишут, что дочь больной случайно проболталась и выдала личную жизнь матери.

«Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже в Москве вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать», – говорит дочь Прокловой «Московскому комсомольцу».

Наследница утверждает, что инсульт матери не был внезапным и неожиданным. Актриса почувствовала себя плохо еще в Петербурге. Ей поставили гипертонический криз. В Москве она уже сама вызвала скорую и легла на обследование. Но деталей девушка не знает, они живут в разных домах, а вот МУЖ Прокловой, говорит она, наверняка в курсе. Интересно…

Как отмечает «Комсомольская правда», последний раз Проклова была замужем за Андреем Тришиным. Но они развелись в 2015. Больше об ухажерах актрисы известно не было.