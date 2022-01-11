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47 минут назад

Бывший муж Прокловой не стал переживать из-за инсульта у актрисы

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова ранее была госпитализирована с инсультом. Это стало шоком для друзей и поклонников, однако бывший муж звезды, бизнесмен Андрей Тришин, воспринял новость без особых переживаний.

Эк-мужа Прокловой не расстроил инсульт у актрисы
Фото: ТАССТАСС

Беспокойство о здоровье бывшей супруги присутствует, отметил он, однако это не повод «подпрыгивать» и ставить на уши всю Москву. По его словам, заботиться о ней есть кому, ведь Проклова имеет двух дочерей — старшую и младшую. Об этом передает «Комсомольская правда».

«А мне надо подпрыгивать или что делать? Я беспокоюсь, конечно. Но как я могу связаться с врачами, если даже не знаю, где она лежит? Да и кто из врачей у нас готов общаться? У нас немного не та медицина, чтобы родственникам что-то докладывали. А тем более, не родственникам», — высказался он.

Бизнесмен также добавил, что жизнь бывшей супруги его особо не интересует, ведь бракоразводный процесс они провели еще семь лет назад. Сейчас он живет в другом городе и не считает нужным звонить актрисе по малейшему поводу.

Тришин стал третьим супругом Прокловой. Вместе пара прожила 30 лет и воспитывала общую дочь. Однако вскоре звезда сама объявила о разводе. Поводом, по ее словам, стали слишком разные взгляды на жизнь, которые не давали покоя с самого начала отношений.

Шоу-бизнес,Андрей Тришин,Елена Проклова,Комсомольская правда,
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