Харламов попал в больницу с температурой под 40 градусов

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ни*** вообще, кроме странного желания выложить это тут. На х*** оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел… Не болейте!», — написал Харламов, подкрепив свои слова фотографией руки с вставленной в вену капельницей.