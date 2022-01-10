Харламов попал в больницу с температурой под 40 градусов

Резидент Comedy Club Гарик Харламов попал в больницу с температурой 39,6 градусов. Его положили под капельницу. Об этом сам Харламов сообщил у себя в Instagram-аккаунте.
«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ни*** вообще, кроме странного желания выложить это тут. На х*** оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел… Не болейте!», — написал Харламов, подкрепив свои слова фотографией руки с вставленной в вену капельницей.
Отметим, что об ухудшении своего состоянии комик сообщил своим подписчикам еще днем. Но тогда его температура не превышала 38 градусов и Харламов даже порадовал поклонников песней о гей-клубе.
В комментариях к посту из больницы комику начали желать скорейшего выздоровления многие его коллеги и звезды мира музыки и кино. В частности, слова поддержки Харламову написали Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян, Максим Галкин, Соня Таюрская, Сергей Безруков, Оскар Кучера и другие.