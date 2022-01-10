«Нагрузка была сильная»: Хлебникова о пожаре в своей квартире

Певица Марина Хлебникова считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в своей квартире. Об этом она заявила в программе «Прямой эфир», с которой вышла на связь из больницы.
По словам певицы, она включила в розетку сразу несколько приборов, после чего уснула.
«Скорее всего, я поставила один зарядник - телефон, потому что все высадила после поездки, второй [зарядник], включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать. Потом у меня что-то наверняка заряжалось дополнительно - приборы, с которыми мы ездим на гастроли. То есть там была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула... Вполне могло быть короткое замыкание», - рассказала Хлебникова.
По словам певицы, в день пожара она вернулась с гастролей и была уставшей. Успела сходить в аптеку и магазин, поделала «кое-какие домашние дела», а затем уснула.
«Приехала домой в семь вечера. Сказала, что сильно хочу спать, а потом просто потеряла сознание. А врач мне сказал, что меня выдернули с того света», - добавила Хлебникова.
18 ноября Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы. Основной версией пожара полиция считает непотушенную сигарету, с которой уснула певица.