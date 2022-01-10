«Нагрузка была сильная»: Хлебникова о пожаре в своей квартире

«Скорее всего, я поставила один зарядник - телефон, потому что все высадила после поездки, второй [зарядник], включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать. Потом у меня что-то наверняка заряжалось дополнительно - приборы, с которыми мы ездим на гастроли. То есть там была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула... Вполне могло быть короткое замыкание», - рассказала Хлебникова.