«Не узнать»: бизнесмен Олег Сирота сменил имидж

Сыровар Олег Сирота кардинально сменил имидж после развода с дочерью предпринимателя Германа Стерлигова.

Фото: Instagram Instagram

На своей странице в Instagram Сирота опубликовал фото в новом образе: со стильной короткой стрижкой и аккуратно оформленной бородой.

«Я тут подстригся! Что скажете? Так лучше?» - поинтересовался сыровар у подписчиков.

Фолловеры в комментариях не узнали Сироту и заявили, что на снимке он выглядит «другим человеком».

«Это какой-то другой человек!», «Совершенно другой образ! Отличное преображение!», «Это вообще кто? Какой брутальный парень! Не верю своим глазам, Олег, это вы?», «Ого! Не узнать Вас. Очень хорошо», - написали подписчики.

Ранее Сирота продемонстрировал в Instagram отличную физическую форму и рассказал, что похудел на 25 килограммов.