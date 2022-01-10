«Не узнать»: бизнесмен Олег Сирота сменил имидж

Сыровар Олег Сирота кардинально сменил имидж после развода с дочерью предпринимателя Германа Стерлигова.
На своей странице в Instagram Сирота опубликовал фото в новом образе: со стильной короткой стрижкой и аккуратно оформленной бородой.
«Я тут подстригся! Что скажете? Так лучше?» - поинтересовался сыровар у подписчиков.
Фолловеры в комментариях не узнали Сироту и заявили, что на снимке он выглядит «другим человеком».
«Это какой-то другой человек!», «Совершенно другой образ! Отличное преображение!», «Это вообще кто? Какой брутальный парень! Не верю своим глазам, Олег, это вы?», «Ого! Не узнать Вас. Очень хорошо», - написали подписчики.
Ранее Сирота продемонстрировал в Instagram отличную физическую форму и рассказал, что похудел на 25 килограммов.
Напомним, что в октябре 33-летний Олег Сирота расстался с женой и матерью его четверых детей Пелагеей Стерлиговой. Пара была вместе с 2010 года. По словам экс-супруги предпринимателя, именно он был инициатором разрыва.