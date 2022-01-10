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42 минуты назад

«Не узнать»: бизнесмен Олег Сирота сменил имидж

Сыровар Олег Сирота кардинально сменил имидж после развода с дочерью предпринимателя Германа Стерлигова.

«Не узнать»: бизнесмен Олег Сирота сменил имидж
Фото: InstagramInstagram

На своей странице в Instagram Сирота опубликовал фото в новом образе: со стильной короткой стрижкой и аккуратно оформленной бородой.

«Я тут подстригся! Что скажете? Так лучше?» - поинтересовался сыровар у подписчиков.

Фолловеры в комментариях не узнали Сироту и заявили, что на снимке он выглядит «другим человеком».

«Это какой-то другой человек!», «Совершенно другой образ! Отличное преображение!», «Это вообще кто? Какой брутальный парень! Не верю своим глазам, Олег, это вы?», «Ого! Не узнать Вас. Очень хорошо», - написали подписчики.

Ранее Сирота продемонстрировал в Instagram отличную физическую форму и рассказал, что похудел на 25 килограммов.

Напомним, что в октябре 33-летний Олег Сирота расстался с женой и матерью его четверых детей Пелагеей Стерлиговой. Пара была вместе с 2010 года. По словам экс-супруги предпринимателя, именно он был инициатором разрыва.

Шоу-бизнес,Олег Сирота,Герман Стерлигов,
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