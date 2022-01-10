Янковский назвал стрессом съемку постельной сцены с Асмус

Актер Иван Янковский поделился подробностями съемок постельной сцены с Кристиной Асмус для фильма Клима Шипенко «Текст». В интервью каналу «Стрелец-молодец» он рассказал, что эта сцена была нужна в фильме, поскольку присутствовала в книге.
«Но мы не думали, что так бомбанет. И Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья», — заявил он.
Янковский дополнил, что показывать личные вещи на камеру очень сложно.
Напомним, что фильм «Текст», снятый по одноименному роману писателя Дмитрия Глуховского вышел в 2019 году. Внимание россиян привлекла откровенная сцена с участием Янковского и Асмус, которые по сюжету были парой. В результате на Асмус и ее тогда еще супруга Гарика Харламова обрушилось множество гневных высказываний и насмешек.