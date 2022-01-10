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55 минут назад

Малахов призвал собрать деньги на ремонт квартиры Хлебниковой

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о сборе средств на ремонт в сгоревшей квартире певицы Марины Хлебниковой. Его видеообращение опубликовали в Instagram-аккаунте артистки.

Малахов призвал собрать деньги на ремонт квартиры Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой, если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года», - призвал Малахов.

Пожар в московской квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Источники СМИ называли его предварительной причиной неосторожное обращение с огнем, сама певица говорила о возможном коротком замыкании.

Пострадавшую при пожаре Хлебникову госпитализировали в реанимацию. СМИ писали, что некоторое время она находилась на аппарате ИВЛ. В декабре стало известно, что состояние певицы стабилизуется.

Позже Хлебникова вышла на связь в программе «Прямой эфир» по телефону из больничной палаты. Она рассказала, что пока находится «полностью на постельном режиме», ей нелегко и «есть боли».

«Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь – это отдельная история», - отмечала певица.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Андрей Малахов,
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