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28 минут назад

Ярушин оценил поцелуи Самбурской

Актер Станислав Ярушин рассказал, что не испытывал особенных ощущений от поцелуев с коллегой по сериалу «Универ» Настасьей Самбурской. В интервью YouTube-каналу «Ковальский» он заявил, что это все — «актерские поцелуи», в которых нет страсти, а сам он их уже и «не помнит особо».

Ярушин оценил поцелуи Самбурской
Фото: InstagramInstagram

При этом артист добавил, что его жена хорошо общается с Самбурской и умеет разделять работу своего супруга и его личную жизнь. Звезда «Универа» согласился с тем, что актер может не испытывать возбуждения от поцелуев на сцене. По словам артиста, у него «ничего не шевелилось» во время эротических сцен с Самбурской.

Напомним, что ранее Ярушин посмеялся над ведущей Ольгой Бузовой, с которой участвовал в съемках шоу «Звезды в Африке». В комментариях в Instagram юмориста Гарика Харламова он прокомментировал видео с неудачным высказыванием певицы, заявив, что слушал «эту философию каждый день».

Часть пользователей соцсети похвалили актера за прямоту и честность, а некоторые посчитали его чересчур заносчивым.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Станислав Ярушин,Настасья Самбурская,
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