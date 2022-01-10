Ярушин оценил поцелуи Самбурской

Актер Станислав Ярушин рассказал, что не испытывал особенных ощущений от поцелуев с коллегой по сериалу «Универ» Настасьей Самбурской. В интервью YouTube-каналу «Ковальский» он заявил, что это все — «актерские поцелуи», в которых нет страсти, а сам он их уже и «не помнит особо».

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При этом артист добавил, что его жена хорошо общается с Самбурской и умеет разделять работу своего супруга и его личную жизнь. Звезда «Универа» согласился с тем, что актер может не испытывать возбуждения от поцелуев на сцене. По словам артиста, у него «ничего не шевелилось» во время эротических сцен с Самбурской.

Напомним, что ранее Ярушин посмеялся над ведущей Ольгой Бузовой, с которой участвовал в съемках шоу «Звезды в Африке». В комментариях в Instagram юмориста Гарика Харламова он прокомментировал видео с неудачным высказыванием певицы, заявив, что слушал «эту философию каждый день».