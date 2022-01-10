Милохину посоветовали обратиться к Зеленскому

Блогеру Дане Милохину для решения проблемы с въездом на Украину стоит обратиться лично к президенту Владимиру Зеленскому, как к «коллеге» по шоу-бизнесу. Об этом NEWS.ru заявил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

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Ранее TikTok-блогер Даня Милохин заявил в соцсетях, что по прилету в Киев он оказался «в плену». По словам артиста, украинские пограничники отказали ему в праве посетить страну, так как «он враг».

По мнению Резяпова, Милохину стоит все-таки отправиться служить в армию, а с решением проблемы въезда на Украину ему вполне может помочь нынешний глава страны Владимир Зеленский.

«В связи с тем, что российский блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину из-за того, что он — «враг», советую ему обратиться в адрес президента Украины Владимира Зеленского с вопросом, на каком основании ему отказано в приезде в Киев, хотя они являются коллегами по цеху», - пояснил председатель общественного движения.

Он также отметил, что «Ветераны России» в ближайшее время обратятся в посольство Украины в Москве, чтобы получить «четкие разъяснения», почему российским артистам отказывают во въезде.

Ранее украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк предложил полностью запретить въезд в страну российским артистам. По его словам, большинство из них либо открыто поддерживают политику Москвы в отношении Крыма и Донбасса, или же ездят с гастролями на полуостров, что является прямым нарушением украинских законов. Соответствующую петицию подписали 26 тысяч человек.