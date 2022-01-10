Дочь Урганта возмутила подписчиков откровенными фото

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поразила поклонников фотографиями в откровенном образе. Соответствующие кадры девушка выложила на своей странице в Instagram.

21-летняя Куталия разместила серию снимком, на которых она позирует вместе с друзьями. Девушка выбрала для фотосессии блестящий кроп-топ с бахромой, мини-юбку бежевого цвета и черные туфли на небольшом каблуке. Яркий образ Эрика дополнила рваными зелеными чулками. Однако, отмечается, что на одной из фотографий дочь Урганта продемонстрировала оголенные ягодицы.