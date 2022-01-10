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56 минут назад

Дочь Урганта возмутила подписчиков откровенными фото

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поразила поклонников фотографиями в откровенном образе. Соответствующие кадры девушка выложила на своей странице в Instagram.

Дочь Урганта возмутила подписчиков откровенными фото
Фото: InstagramInstagram

21-летняя Куталия разместила серию снимком, на которых она позирует вместе с друзьями. Девушка выбрала для фотосессии блестящий кроп-топ с бахромой, мини-юбку бежевого цвета и черные туфли на небольшом каблуке. Яркий образ Эрика дополнила рваными зелеными чулками. Однако, отмечается, что на одной из фотографий дочь Урганта продемонстрировала оголенные ягодицы.

Публикация девушки, набрала порядка 13 тыс. лайков и вызвала бурные обсуждения среди ее подписчиков. Некоторые поклонники восхитились внешним видом Эрики.

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«Красота», «Сексуальная красотка», «Выглядишь потрясно», «Хорошие», «Откровенно, но красиво!» — отметили они.

Однако ряд пользователей социальной сети не оценили неординарный образ Куталии.

«Ничего не понятно», «Девочка пропала», «Тебя же вроде учиться отправили», «Ужас», «Для чего это?», «Девочки в свободной стране, где легально разрешена марихуана, могут делать что хотят», — прокомментировали юзеры ее пост.

Ранее в августе Эрика Куталия продемонстрировала фото в прозрачном платье, которое было длины миди, но показывало ее белое нижнее белье. Внешний вид девушки дополняли грубые ботинки, а также небольшая сумка и колье.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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