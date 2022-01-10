Шаляпин рассказал о тоске по супруге-миллионерше

Певец Прохор Шаляпин, который в прошлом году стал вдовцом, тоскует по своей супруге Татьяне Дэвис. В своем Instagram он оставил трогательный пост, прикрепив к нему фотографию на фоне пальм.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Меня радует щебет птиц, легкий ветер и гул машин, запах выпечки, смех людей, вкус вина и чуть острый сыр. Тебя нет, тебя нет нигде! Ни в винтажном ряду картин, ни в кино, ни в обрывках фраз — ты ушла, подарив мне мир», — написал он.

Подписчики поддержали музыканта теплыми словами, и напомнили ему, что несмотря на потери — жизнь идет вперед, а время лечит все раны.

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы, осенью 2021 года. Как рассказывал певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе.