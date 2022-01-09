Собчак нецензурно ответила МИД

«Ксения, это не у Захаровой неувязочка, а у Вас приступ глупости и злости, в пылу которого Вы снова все перепутали. Рассказываем. О непонимании ситуации вокруг обращения Казахстана в ОДКБ заявила Ваш кумир Джен Псаки. Но вообще это прекрасно, что Вы читаете федеральные СМИ. Главное, чтобы не по утрам», – говорится в Telegram-канале МИД России.