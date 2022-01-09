Миро высмеяла фото Малафеева со «слабо уфотошопленной» Бузовой

Известная светская блогерка Лена Миро заподозрила певицу Ольгу Бузову в желании закрутить роман с экс-вратарем петербургского «Зенита» Вячеславом Малафеевым. Поводом для этого стало совместное фото Бузовой с бывшим футболистом на горнолыжном курорте в Куршавеле.

Фото: ТАСС ТАСС

Миро предположила, что Бузова прилетела на французский курорт не ради отдыха, а за «перспективой замужества» или «хотя бы просто потрахаться».

«И кто бы мог подумать — сбылось! Правда, с некоторыми оговорками: ехать пришлось на свои, вместо олигарха — Малафеев», — язвительно прокомментировала снимок Миро.

При этом шансы певицы на достижение личных целей она оценила как практически нулевые. О бывшем спортсмене блогерка также высказалась весьма саркастично, уличив его в попытке соблазнить певицу. На опубликованном фото, отметила Миро, Малафеев жарко льнет корпусом» к «слабо уфотошопленной» Бузовой и «вот-вот поймает оба ее мяча».

«Судя по позе, гОленька сама не против, чтобы ее, наконец, поймали. Личико косенькое, брыльки обрюзгли — чего зря время терять?», — написала блогерка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Рамблер»).