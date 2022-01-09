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44 минуты назад

Миро высмеяла фото Малафеева со «слабо уфотошопленной» Бузовой

Известная светская блогерка Лена Миро заподозрила певицу Ольгу Бузову в желании закрутить роман с экс-вратарем петербургского «Зенита» Вячеславом Малафеевым. Поводом для этого стало совместное фото Бузовой с бывшим футболистом на горнолыжном курорте в Куршавеле.

Миро высмеяла фото Малафеева со «слабо уфотошопленной» Бузовой
Фото: ТАССТАСС

Миро предположила, что Бузова прилетела на французский курорт не ради отдыха, а за «перспективой замужества» или «хотя бы просто потрахаться».

«И кто бы мог подумать — сбылось! Правда, с некоторыми оговорками: ехать пришлось на свои, вместо олигарха — Малафеев», — язвительно прокомментировала снимок Миро.

При этом шансы певицы на достижение личных целей она оценила как практически нулевые. О бывшем спортсмене блогерка также высказалась весьма саркастично, уличив его в попытке соблазнить певицу. На опубликованном фото, отметила Миро, Малафеев жарко льнет корпусом» к «слабо уфотошопленной» Бузовой и «вот-вот поймает оба ее мяча».

«Судя по позе, гОленька сама не против, чтобы ее, наконец, поймали. Личико косенькое, брыльки обрюзгли — чего зря время терять?», — написала блогерка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Рамблер»).

По ее мнению, в отличие от Бузовой Малофеев «пусть и бывший, но какой-никакой футболист» и мог бы найти на курорте кого-нибудь получше певицы.

Шоу-бизнес,Лена Миро,Вячеслав Малафеев,Ольга Бузова,Зенит,
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