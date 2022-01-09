Галкин ушел из жюри КВН из-за слов Маслякова

Шоумен Максим Галкин рассказал о своем уходе из жюри КВН в 2001 году, который породил слухи о конфликте между юмористом и ведущим телепередачи Александром Масляковым. Подробности той истории Галкин рассказал YouTube-каналу Азамата Мусагалиева.

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Галкин вспомнил, что когда он судил игру, ему весьма не понравилось выступление одного из участников соревнования, и он поставил ему «тройку». Столь строгое судейство со стороны молодого юмориста пришлось не по нраву Маслякову, и в перерыве он высказал свое недовольство.

«Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, мол, как ты мог! Я: „Простите, думал, что вы меня пригласили судить“», — сказал Галкин.

Он добавил, что поставленная игроку «тройка» была абсолютно заслуженной. Сам юморист считает, что просто «недопонял» правила КВН. Тем не менее, он уважительно относится к игре, даже несмотря на то, что с тех пор Масляков его больше ни разу не позвал поучаствовать в жюри.