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15 минут назад

Галкин ушел из жюри КВН из-за слов Маслякова

Шоумен Максим Галкин рассказал о своем уходе из жюри КВН в 2001 году, который породил слухи о конфликте между юмористом и ведущим телепередачи Александром Масляковым. Подробности той истории Галкин рассказал YouTube-каналу Азамата Мусагалиева.

Галкин ушел из жюри КВН из-за слов Маслякова
Фото: ТАССТАСС

Галкин вспомнил, что когда он судил игру, ему весьма не понравилось выступление одного из участников соревнования, и он поставил ему «тройку». Столь строгое судейство со стороны молодого юмориста пришлось не по нраву Маслякову, и в перерыве он высказал свое недовольство.

«Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, мол, как ты мог! Я: „Простите, думал, что вы меня пригласили судить“», — сказал Галкин.

Он добавил, что поставленная игроку «тройка» была абсолютно заслуженной. Сам юморист считает, что просто «недопонял» правила КВН. Тем не менее, он уважительно относится к игре, даже несмотря на то, что с тех пор Масляков его больше ни разу не позвал поучаствовать в жюри.

«До сих пор шлейф ее (тройки — Прим.ред.) тянется», — признался шоумен.

Шоу-бизнес,Азамат Мусагалиев,Максим Галкин,Александр Масляков,
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