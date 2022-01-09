Находящийся в Казахстане актер «Интернов» перестал выходить на связь

Звезда российского сериала «Интерны» Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Instagram Instagram

По его данным, актер приехал в Казахстан еще до Нового года, а недавно вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар. Затем 3 января находящийся в горах Глинников последний раз связался с матерью, сообщив, что еды у тургруппы достаточно.

На следующий день связь пропала. Женщина обратилась в МИД России.