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44 минуты назад

Александр Буйнов получил серьезную травму

Российский певец Александр Буйнов получил травму, упав с лестницы, об этом он рассказал в Instagram.

Александр Буйнов упал с лестницы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточнил 71-летний исполнитель, ему пришлось срочно обращаться к врачам. Буйнов получил серьезную травму в загородном доме. Он хотел поиграть с собакой, пошел за ней по лестнице и упал «на ровном месте».

В результате артист сломал руку. О травме он сообщил фанатам. Буйнов добавил, что первую медицинскую помощь ему оказала супруга Елена. Она смогла закрепить руку самодельной шиной.

«Левая рука. Поскользнулся на ровном месте, на лестнице, пошел за собакой. Вот и весь веселый репортаж», — подчеркнул музыкант.

В июле 2020 года Буйнов перенес операцию, однако не пояснил, какую именно. Он отметил, что половина России «живет без этого». Подписчики предположили, что исполнителю удалили камни в почках, желчный пузырь или аппендикс.

В 2016 году Александр Буйнов оказался в военном госпитале из-за укуса комара.
Шоу-бизнес,Александр Буйнов,
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