В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
22 минуты назад

"Депрессивный нелюдь": МИД жестко ответил Собчак

Пресс-служба Министерства иностранных дел России в Telegram-канале ведомства ответила на пост Ксении Собчак в сторону официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинив телеведущую в приступе глупости и злости.

"Депрессивный нелюдь": в МИД ответили Собчак
Фото: ТАССТАСС

Ранее Захарова, цитируя пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, заявила, что в США не понимают происходящего в Казахстане.

Автор аккаунта в Twitter с ником «настоящий Низовцев» отреагировал на эти слова, написав: «В смысле "в США не понимают", Мария? Мы ж решили, что протесты в Казахстане именно оттуда организовывали!».

Мимо этого и не прошла Собчак.

«От это неувязочка от моего любимого позитивного человечка из МИД РФ», — написала в своем Telegram-канале телеведущая.

Однако в МИД России тоже молчать не стали и указали, что «не у Захаровой неувязочка, а у Собчак приступ глупости и злости, в пылу которого она снова все перепутала».

«Рассказываем. О непонимании ситуации вокруг обращения Казахстана в ОДКБ заявила Ваш кумир Джен Псаки. Но вообще это прекрасно, что Вы читаете федеральные СМИ. Главное, чтобы не по утрам», — пояснили в МИД РФ, а также предложили Собчак подумать о том, что «в мире нужнее: позитивный человечек или депрессивный нелюдь».

Шоу-бизнес,Мария Захарова,Ксения Собчак,Администрация США,МИД,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители