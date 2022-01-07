"Депрессивный нелюдь": в МИД ответили Собчак

Пресс-служба Министерства иностранных дел России в Telegram-канале ведомства ответила на пост Ксении Собчак в сторону официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинив телеведущую в приступе глупости и злости.

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Ранее Захарова, цитируя пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, заявила, что в США не понимают происходящего в Казахстане.

Автор аккаунта в Twitter с ником «настоящий Низовцев» отреагировал на эти слова, написав: «В смысле "в США не понимают", Мария? Мы ж решили, что протесты в Казахстане именно оттуда организовывали!».

Мимо этого и не прошла Собчак.

«От это неувязочка от моего любимого позитивного человечка из МИД РФ», — написала в своем Telegram-канале телеведущая.

Однако в МИД России тоже молчать не стали и указали, что «не у Захаровой неувязочка, а у Собчак приступ глупости и злости, в пылу которого она снова все перепутала».