В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
33 минуты назад

Стали известны скандальные подробности личной жизни Ларисы Долиной

О неприятных эпизодах личной жизни российской певицы Ларисы Долиной написало издание «Экспресс газета».

Раскрыты скандальные подробности личной жизни Долиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что известная джазовая певица была официально замужем лишь однажды. Ее супругом был музыкант Анатолий Миончинский. В браке родилась дочь Лина. Развод творческой пары произошел о скандалом. Артистка запретила экс-супругу общаться с дочерью и внучкой Сашей.

Второй избранник, бас-гитарист Виктор Митязов, как выяснилось позже жил на две семьи. Третьим избранником Долиной стал продюсер Илья Спицын. Они считались одной из самых эффектных пар отечественного шоу-бизнеса.

Спицын был моложе Долиной на 13 лет. Ради него артистка много раз ложилась под нож пластического хирурга, пишет издание.

Но в 2016 году пара рассталась со скандалом: ходили слухи, молодая любовница родила продюсеру ребенка.

В свое время Долина сама разрывалась между Спицыным и Виктором Митязовым, ее концертным директором. В среде рассказывали, что охваченный ревностью директор побил певицу.

После ухода к Спицыну она сделала его своим продюсером. По информации «Экспресс газеты», тогда мужчина оставил беременную жену — галеристку Алену Попову.

Также издание пишет, что с определенного момента продюсер начал контролировать все денежные и организационные вопросы коллектива Долиной. Спицын не разводился со своей бывшей супругой и купил квартиру в Киеве и пляж в Ялте, заявил Митязов.

Ранее Долина назвала плохую песню из своего репертуара.

Последние новости
Шоу-бизнес,Илья Спицын,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители