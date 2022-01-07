Раскрыты скандальные подробности личной жизни Долиной

О неприятных эпизодах личной жизни российской певицы Ларисы Долиной написало издание «Экспресс газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что известная джазовая певица была официально замужем лишь однажды. Ее супругом был музыкант Анатолий Миончинский. В браке родилась дочь Лина. Развод творческой пары произошел о скандалом. Артистка запретила экс-супругу общаться с дочерью и внучкой Сашей.

Второй избранник, бас-гитарист Виктор Митязов, как выяснилось позже жил на две семьи. Третьим избранником Долиной стал продюсер Илья Спицын. Они считались одной из самых эффектных пар отечественного шоу-бизнеса.

Спицын был моложе Долиной на 13 лет. Ради него артистка много раз ложилась под нож пластического хирурга, пишет издание.

Но в 2016 году пара рассталась со скандалом: ходили слухи, молодая любовница родила продюсеру ребенка.

В свое время Долина сама разрывалась между Спицыным и Виктором Митязовым, ее концертным директором. В среде рассказывали, что охваченный ревностью директор побил певицу.

После ухода к Спицыну она сделала его своим продюсером. По информации «Экспресс газеты», тогда мужчина оставил беременную жену — галеристку Алену Попову.

Также издание пишет, что с определенного момента продюсер начал контролировать все денежные и организационные вопросы коллектива Долиной. Спицын не разводился со своей бывшей супругой и купил квартиру в Киеве и пляж в Ялте, заявил Митязов.

Ранее Долина назвала плохую песню из своего репертуара.