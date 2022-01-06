На вдову Караченцова пожаловались в прокуратуру

В интернете появилась информация, что директор театра «Ленком» Марк Варшавер подал в суд на актрису Людмилу Поргину – вдову Николая Караченцова. Однако адвокат Варшавера утверждает, что пока жалоба подана только в прокуратуру. Об этом сообщает «КП».
«С нее как будто бы требуют денежную компенсацию в 10 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства директора театра "Ленком" Марка Варшавера», - пишет издание.
Поводом стало то, что Поргина критиковала нынешнего руководителя «Ленкома» и «даже говорила об угрозе её жизни».
Сам Марк Варшавер отметил, что Поргина не играет в театре, но продолжает получать в театре зарплату в 53 тысячи рублей.
«При этом она по-прежнему ничего не играет. Зато регулярно ездит отдыхать в Дубаи. И все равно говорит, какой театр плохой. Я удивляюсь, как ей не стыдно… Когда был жив-здоров Николай Петрович, она вела себя тише воды, ниже травы. Была его тенью», - сказал Варшавер.
Адвокат Варшавера, Азат Алиев уточнил, что обращения в суд пока не было.
«Людмила Андреевна опровергает, что она говорила журналистам об угрозах её жизни. Но поскольку на эту тему были неоднократные публикации со ссылкой на неё, мы направили обращение в прокуратуру Москвы с целью дать оценку данным публикациям», - сказал юрист.
Ранее сообщалось, что сменившую имидж Людмилу Поргину не узнали собственные домашние питомцы.