На вдову Караченцова пожаловались в прокуратуру

«При этом она по-прежнему ничего не играет. Зато регулярно ездит отдыхать в Дубаи. И все равно говорит, какой театр плохой. Я удивляюсь, как ей не стыдно… Когда был жив-здоров Николай Петрович, она вела себя тише воды, ниже травы. Была его тенью», - сказал Варшавер.