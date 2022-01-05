«Падать некуда»: Зрители раскритиковали шоу «Голос» из-за Ветлицкой

Зрители раскритиковали десятый сезон шоу «Голос» за выбор репертуара участникам. В частности, им не понравилась песня Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза», которую исполнила Юлия Курганова, пишет ФАН.

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Финалистами «Голоса» от команд Димы Билана и Леонида Агутина стали Ернар Садирбаев и Элина Пан. Они выбыли из соревнования после первой песни, предоставив право сражаться в суперфинале Александру Волкодаву и Алишеру Каримову. В итоге победителем проекта стал участник команды Пелагеи Александр Волкодав.

При этом телепроект «Голoc» вызвал неоднозначную реакцию со стороны зрителей, обвинивших судей во вкусовщине, а также раскритиковавших песни участников и процесс голосования.

Так, поклонников программы удивил выбор композиции «Посмотри в глаза», которую исполнила Юлия Курганова.

«Проект был во многом несправедлив и раньше, а сейчас несправедливость и вкусовщина наставников зашкаливает. А еще профессионалами считаются! Репертуар — надоедливая нудятина. Песня Ветлицкой на проекте про голoc — это уже падать дальше некуда», «Самый слабый сезон из всех, которые помню», - заявили они.

В этом году на шоу «Голос» произошла трагедия. Скончался один из наставников проекта - Александр Градский. Последний раз певец был на съемках 17 ноября. Его мучили сильные боли, но уходить он не собирался и отстранять от работы Первый канал Градского не стал.