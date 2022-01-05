Медведева рассказала о просьбе жены Моргенштерна

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью YouTube-каналу «Шляпа», с каким вопросом к ней обратилась жена рэпера Моргенштерна Дилара.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам спортсменки, она внезапно получила в TikTok сообщение от Дилары Зинатуллиной, жены Маргенштерна, в котором та попросила отправить ей список из аниме.

«Скинула ей выборку из 50 аниме. Девочкам я советую начинать с «Великого из бродячих псов». Там красивые мужские персонажи», - рассказала Медведева

В конце ноября стало известно, что Моргенштерн и его жена уехали из России после обвинений главы Следственного комитета России. Александр Бастрыкин заявил, что «Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».