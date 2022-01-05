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10 минут назад

Запашный попал в больницу

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал поклонникам, что вынужден был встретить Новый год в Боткинской больнице и перенести операцию из-за проблем с почками. Об этом он заявил сегодня в своем аккаунте в Instsgram.

Запашный попал в больницу
Фото: ТАССТАСС

По словам Запашного, он решил рассказать об операции в момент выписки из больницы, так как не хотел «вызывать беспокойство» и «портить праздник любящим его людям».

«Не хотел пиариться на этой теме, хотя понимаю, что это было бы во всех СМИ», - пояснил цирковой артист.

Запашный опубликовал несколько видео, в которых рассказал, что попал в больницу перед Новым годом и 3 января был прооперирован. В последнем ролике Эдгард Запашный отметил, что вышел из наркоза, операция прошла успешно и камень из почек ему удалили.

«Спасибо большое главному врачу Алексею Васильевичу Шабунину и всем врачам Боткинской больницы за то, что в Новый год и все следующие дни возились со мной», - заявил он.

Ранее Эдгард Запашный расстался со своей гражданской женой Ярославой Демешко после семи лет отношений. В 2017 году у них родился сын. Для Демешко это первый ребенок, а для дрессировщика - третий. У Запашного есть также две дочери, Стефания и Глория, от второй жены Ольги Денисовой.

Шоу-бизнес,Алексей Шабунин,Эдгард Запашный,Ольга Денисова,
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