Запашный попал в больницу

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал поклонникам, что вынужден был встретить Новый год в Боткинской больнице и перенести операцию из-за проблем с почками. Об этом он заявил сегодня в своем аккаунте в Instsgram.
По словам Запашного, он решил рассказать об операции в момент выписки из больницы, так как не хотел «вызывать беспокойство» и «портить праздник любящим его людям».
«Не хотел пиариться на этой теме, хотя понимаю, что это было бы во всех СМИ», - пояснил цирковой артист.
Запашный опубликовал несколько видео, в которых рассказал, что попал в больницу перед Новым годом и 3 января был прооперирован. В последнем ролике Эдгард Запашный отметил, что вышел из наркоза, операция прошла успешно и камень из почек ему удалили.
«Спасибо большое главному врачу Алексею Васильевичу Шабунину и всем врачам Боткинской больницы за то, что в Новый год и все следующие дни возились со мной», - заявил он.
Ранее Эдгард Запашный расстался со своей гражданской женой Ярославой Демешко после семи лет отношений. В 2017 году у них родился сын. Для Демешко это первый ребенок, а для дрессировщика - третий. У Запашного есть также две дочери, Стефания и Глория, от второй жены Ольги Денисовой.