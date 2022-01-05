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17 минут назад

Раскрыты траты Бородиной на отдых на Мальдивах

Телеведущая Ксения Бородина летела на Мальдивы в комфорт-классе и арендовала роскошную виллу на острове Муравандху, пишет «СтарХит».

Раскрыты траты Бородиной на отдых на Мальдивах
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Издание отметило, что в отпуск Бородина отправилась вместе с детьми, подругами и новым бойфрендом по имени Трофим. При этом в соцсетях она пожаловалась, что заплатив за билет по 450 тысяч с человека, не смогла получить во время перелета плед с подушкой.

«Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой?! Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» - возмутилась она.

При этом телеведущая для отдыха арендовала виллу на острове Муравандху, стоимость которой за шесть ночей составляет около полутора миллионов рублей. В цену включен завтрак.

Гости отеля, по данным издания, могут посещать спа-центр, фитнес-клуб, бассейн, пользоваться услугами четырех ресторанов и принимать участие в организованных для детей и взрослых развлекательных программах. Также Бородина много путешествует по острову.

Ранее телеведущая похвасталась перед подписчиками ювелирным украшением стоимостью 1,5 миллиона рублей. В сторис Ксения Бородина продемонстрировала поклонникам золотые серьги с крупными изумрудами, обрамленными бриллиантами от ювелирного бренда Esfir Jewellery Atelier, которые телеведущая получила в качестве подарка на Новый год.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,StarHit,
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