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40 минут назад

Линдеманн отмечал свое 59-летие с Моргенштерном

Тилль Линдеманн, лидер легендарной группы Rammstein, отпраздновал свой день рождения вместе с российским рэпером Алишером Моргенштерном. Произошла эта встреча в Объединенных Арабских Эмиратах. Линдеманн давал там концерт. В Дубае же сейчас находится уехавший из России Моргенштерн. Об этом рассказывает 5 канал.

Линдеманн отмечал свое 59-летие с Моргенштерном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Моргенштерн покинул страну в конце ноября. Это произошло после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер в соцсетях продает наркотики. В ответ Алишер опубликовал видеоклип на свою песню «Домой». В треке он заявил, что торгует в соцсетях исключительно своим лицом

Рэпер Алишер Моргенштерн — смелый и нестандартный артист, который является личностью. Об этом изданию «Собеседник» заявила певица Наргиз Закирова, признавшись, что не сильно знакома с творчеством исполнителя, однако пары композиций и выступления вживую было достаточно, чтобы сформировать мнение.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Наргиз Закирова,Александр Бастрыкин,СКР,ИД "Собеседник",
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