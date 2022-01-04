Линдеманн отмечал свое 59-летие с Моргенштерном

Тилль Линдеманн, лидер легендарной группы Rammstein, отпраздновал свой день рождения вместе с российским рэпером Алишером Моргенштерном. Произошла эта встреча в Объединенных Арабских Эмиратах. Линдеманн давал там концерт. В Дубае же сейчас находится уехавший из России Моргенштерн. Об этом рассказывает 5 канал.

Моргенштерн покинул страну в конце ноября. Это произошло после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер в соцсетях продает наркотики. В ответ Алишер опубликовал видеоклип на свою песню «Домой». В треке он заявил, что торгует в соцсетях исключительно своим лицом